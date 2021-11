Champions: Psg a Lipsia senza Messi infortunato

Stop per Lionel Messi in Champions. Il Paris Saint Germain ha infatti annunciato che l'asso argentino non parteciperà alla trasferta di Lipsia, dove domani la squadra allenata da Pochettino e' impegnata nel quarto turno del gruppo A, che i francesi guidano con 7 punti Messi, sostituito venerdi' scorso all'intervallo della partita col Lille poi vinta dal Psg 2-1, soffre per un'infiammazione al tendine del ginocchio sinistro. L'argentino e' in dubbio anche per la partita di campionato di sabato contro il Bordeaux, dopo la quale e' chiamato a rispondere alla convocazione dell'Argentina per le partite di qualificazione al Mondiale contro Uruguay e Brasile.

Per la trasferta di domani contro un Lipsia che finora in Champions ha subito tre sconfitte, Pochettino deve fare a meno anche di Marco Verratti, ma recupera Kylian Mbappè.