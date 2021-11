Champions, Pioli: 'Milan concentrato sul Porto, non sul derby'

"Dobbiamo pensare solo alla partita di domani, vogliamo chiudere la striscia di risultati negativi.

Dobbiamo concentrarci solo sul Porto. All'andata non abbiamo fatto bene. Pensiamo solo a domani, poi penseremo al derby di domenica": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia del match di Champions League contro il Porto a San Siro.

Il Milan è fanalino di coda del girone, ancora fermo a zero punti. La sfida di domani è decisiva per il futuro europeo rossonero e la squadra di Pioli deve riscattarsi dopo il deludente match dell'andata. "Il Porto ha fatto quello che ci aspettavamo. Sono stati aggressivi. In quello abbiamo sbagliato".