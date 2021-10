Serie A: Verona-Juventus - Segui la DIRETTA

Serie A: in campo Verona-Juventus 2-0 DIRETTA. Il secondo anticipo dell'11/a giornata allo stadio Bentegodi. Dopo la sconfitta con il Sassuolo i bianconeri a una sfida delicata.



Tudor può dirsi soddisfatto di prestazione e risultato, deve evitare cali di ritmo e concentrazione; Allegri si dovrà far sentire nello spogliatoio, si attende la reazione, almeno caratteriale, dei bianconeri nella seconda frazione.



Continua il periodo magico di Simeone che dopo il poker rifilato alla Lazio firma un'altra doppietta nel primo quarto d'ora di gioco contro la Juventus. Bianconeri in difficoltà, Dybala allo scadere colpisce una traversa su assist di Morata.



FINE PRIMO TEMPO. Verona-Juventus 2-0, decide una doppietta di Simeone

GOL! VERONA-Juventus 2-0! Al 14' doppietta di Simeone. Piede caldissimo di Simeone che dai 20 metri disegna un arcobaleno destinazione incrocio, imparabile per Szczesny.

GOL! VERONA-Juventus 1-0! All'11' rete di Simeone. Barak penetra in area, Szczesny gli chiude lo specchio ma non può nulla sul tap-in di Simeone.