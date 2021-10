Serie A: Roma-Milan

In campo alle 20,45 Roma-Milan



Probabili formazioni di Roma-Milan.

Roma (4-2-3-1): 1 Rui Patricio; 2 Karsdorp, 23 Mancini, 3 Ibanez, 5 Vina; 17 Veretout, 4 Cristante; 22 Zaniolo, 7 Pellegrini, 77 Mkhitaryan; 9 Abraham. (87 Fuzato, 63 Boer, 13 Calafiori, 24 Kumbulla, 55 Darboe, 59 Zalewski, 11 Carles Perez, 92 El Shaarawy, 14 Shomurodov, 64 Felix). All.: Mourinho. Squalificati: nessuno. Diffidati: Cristante. Indisponibili: Spinazzola, Smalling. Milan (4-2-3-1): 1 Tatarusanu; 2 Calabria, 24 Kjaer, 28 Tomori, 19 Theo Hernandez; 4 Bennacer, 8 Tonali; 56 Saelemaekers, 10 Diaz, 17 Leao; 11 Ibrahimovic. (96 Jungdal, 83 Mirante, 20 Kalulu, 13 A.Romagnoli, 14 Conti, 19 Theo Hernandez, 46 Gabbia, 27 Maldini, 33 Krunic41 Bakayoko, 7 Castillejo, 9 Giroud). All.: Pioli. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Ballo-Touré, Florenzi, Maignan, Messias, Castillejo, Plizzari, Rebic. Arbitro: Maresca di Napoli.