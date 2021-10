Serie A: Inter-Udinese

In campo dalle ore 12,30 Inter-Udinese



Probabili formazioni di Inter-Udinese.

Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 13 Ranocchia, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 8 Vecino, 77 Brozovic, 10 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 19 Correa. (21 Cordaz, 97 Radu, 6 De Vrij, 11 Kolarov, 32 Dimarco, 33 D'Ambrosio, 36 Darmian, 5 Gagliardini, 12 Sensi, 22 Vidal, 23 Barella, 7 Sanchez, 10 Lautaro). All.: S.Inzaghi. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibile: Eriksen. Udinese (3-5-2): 1 Silvestri; 50 Becao, 17 Nuytinck, 3 Samir; 16 Molina, 22 Arslan, 6 Makengo, 37 Pereyra, 19 Stryger Larsen; 9 Beto, 10 Deulofeu. (20 Padelli, 2 Perez, 4 Zeegelar, 13 Udogie, 87 De Maio, 93 Soppy, 8 Jajalo, 11 Walace, 24 Samardzic, 7 Success, 45 Forestieri, 30 Nestorovski). All.: Gotti. Squalificati: nessuno Diffidati: Samir Indisponibili: Pussetto. Arbitro: Sacchi di Macerata.