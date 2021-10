Pelé ricorda Maradona 'Dio ti ha dato il genio, il mondo l'amore'

Anche Pelé ha voluto ricordare Maradona nel giorno in cui El pibe de oro avrebbe compiuto 61 anni. "Dio gli ha dato il genio. Il mondo - ha scritto O rei su Instagram, pubblicando una foto che lo ritrae in un abbraccio con l'argentino - gli ha dato il suo amore. Oggi è il compleanno di Diego. Per sempre, in questo giorno, chiunque ami il calcio ricorderà cosa faceva con la palla. Quanto a me, personalmente, ho la possibilità di ricordare con affetto la bellissima amicizia che abbiamo avuto. Questi ricordi sono un vero regalo".



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pelé (@pele)

Pelé ha festeggiato una settimana fa i suoi 81 anni, a meno di un mese dalle dimissioni dall'ospedale Albert Einstein di San Paolo, dove era stato operato per un tumore "sospetto" al colon, scoperto durante gli esami di routine.