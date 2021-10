Ligue1: Messi convocato nel Psg contro il Lille

Solita fuga solitaria del Psg, che ha sette punti sulla sorpresa Lens, ma ha un conto da regolare ospitando il Lilla che gli ha strappato lo scudetto e non si sta ripetendo. L'altro incontro di rilievo è quello tra il Lione in stagione negativa e il Lens. E' tornato competitivo invece il Nizza che ha una sfida non facile in facile dell'Angers mentre quello che sembra l'avversario più ostico per il Psg, il Marsiglia, ha in impegno agevole in casa del Clermont prima di giocare con la Lazio.

Rientra, almeno in parte, l'emergenza in attacco al Paris-Saint-Germain. Il club infatti ha annunciato che Lionel Messi è tra i 22 convocati per la partita di questa sera in casa contro il Lille. La partecipazione della 'pulce' era stata messa in dubbio a causa di un problema muscolare. L'attaccante argentino giovedì mattina aveva saltato l'allenamento collettivo, "per precauzione", aveva dichiarato il tecnico Mauricio Pochettino. "Ha sentito un fastidio muscolare", aveva spiegato il tecnico, senza specificare dove fosse il dolore. Messi ha avuto problemi fisici fin dall'inizio della stagione, tra cui una contusione ossea a un ginocchio che gli aveva fatto saltare due incontri a settembre. Non ha ancora segnato il suo primo gol nel campionato francese, nonostante le tre reti in Champions League. Come Messi, Neymar, Angel di Maria e Mauro Icardi compaiono tra i convocati per la 12/a giornata di Ligue 1. Assenti Kylian Mbappé (malattia), Marco Verratti (anca), Sergio Ramos (polpaccio), Leandro Paredes (quadricipite) e Achraf Hakimi (squalificato).

Il quadro della dodicesima giornata