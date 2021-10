Morto ex ct della Scozia Walter Smith, era leggenda Rangers

Con una nota in cui esprime "profonda tristezza" i Glasgow Rangers hanno annunciato la scomparsa, a 73 anni, del loro ex tecnico Walter Smith. Arrivato alla guida della squadra di Glasgow nel 1991, Smith aveva vinto sette campionati in otto anni, e successivamente aveva allenato l'Everton e fatto l'assistente di Sir Alex Ferguson al Manchester United per poi diventare, nel 2004, ct della Scozia.

E sempre a proposito di Scozia e di Ferguson, era stato suo assistente in nazionale ai Mondiali del 1986. Nel 2007 era tornato ai Rangers con cui aveva vinto altri tre campionati e raggiunto la finale della Coppa Uefa nel 2008, persa 2-0 contro lo Zenit San Pietroburgo.

In tutto con i Rangers Smith aveva conquistato 21 trofei: 10 campionati, 5 Coppe di Scozia e 6 Coppe di lega. Da calciatore era stato un difensore del Dundee United.

"Per i tifosi dei Rangers - è scritto nella nota del club - era e sarà sempre molto più di un manager. Per molti è stato un amico, un ambasciatore del club, ma soprattutto una nostra leggenda".