Seria A: Roma-Napoli, probabili formazioni

"Sono tanti anni che faccio l'allenatore, ho capito che per essere felice e vivere bene il calcio servono piazze importanti, di umori forti. Da questo punto di vista Roma-Napoli è la mia partita, della mia vita, ma non sarà mai una gara contro un nemico, ma tra due parti di me". Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti alla vigilia della sfida contro i giallorossi che lui ha allenato dal 2005 al 2009 e dal 2016/17. "Non c'è nessun passato - ha aggiunto Spalletti - da sconfiggere per me, ma una gara importantissima per il futuro del Napoli che dobbiamo provare a vincere. Ovviamente sarò tutto del Napoli, ma la Roma non sarà mai la mia nemica. I fischi? Li ho già ricevuti ma non me li merito, so quanta passione e quanto amore, quanta ossessione ho dato alla Roma e per la Roma, se me li faranno a quella distanza si possono sopportare e poi mi farò consolare dal ricordo degli applausi delle magnifiche partite vinte giocando un calcio spettacolare, ottenendo vittorie che hanno fatto la storia della Roma".

Probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): 1 Rui Patricio; 2 Karsdorp, 23 Mancini, 3 Ibanez, 5 Vina; 17 Veretout, 4 Cristante; 22 Zaniolo, 7 Lo.Pellegrini, 77 Mkhitaryan; 9 Abraham. (87 Fuzato, 63 Boer, 13 Calafiori, 19 Reynolds, 24 Kumbulla, 42 Diawara, 14 Villar, 55 Darboe, 59 Zalewski, 21 Mayoral, 11 Carles Perez, 92 El Shaarawy, 14 Shomurodov). All.: Mourinho. Squalificati: - Diffidati: Cristante Indisponibili: Spinazzola, Smalling.

Napoli (4-3-3): 25 Ospina, 22 Di Lorenzo, 13 Rrahmani, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui, 8 Ruiz, 99 Anguissa, 20 Zielinski, 11 Lozano, 9 Osimhen, 24 Insigne. (1 Meret,12 Marfella, 46 Idasiak, 59 Zanoli, 5 Juan Jesus, 31 Ghoulam, 4 Demme, 68 Lobotka, 7 Elmas, 21 Politano, 14 Mertens, 37 Petagna). All.: Spalletti. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Malcuit, Manolas, Ounas. Arbitro: Massa di Imperia. Quote Snai: 2,80; 3,45; 2,45.