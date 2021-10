Champions, Leao: 'Per il Milan sfida contro Porto è una finale'

"Giocare contro il Porto è sempre difficile. Sono difficili da affrontare, ma domani per me e i miei compagni sarà una finale: vogliamo vincere e fare punti per andare avanti". L'attaccante del Milan, Rafael Leao, che in carriera ha segnato il primo gol in carriera proprio contro il Porto, non nasconde l'importanza della partita che per il Milan avrà domani la partita contro i lusitani. I rossoneri, nella classifica del proprio girone di Champions, sono ancora fermi a zero punti. "Sarà una finale - ribadisce - e lo sarà dai primi minuti. Vogliamo giocare con la testa giusta, perchè il Porto è una bella squadra. Hanno qualità e l'allenatore conosce il calcio italiano. Come Milan vogliamo arrivare lontano. Siamo una squadra giovane ma con la testa giusta. Ci sono giocatori di esperienza e domani possiamo mostrare quello che sappiamo fare".