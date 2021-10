Roma, Abraham: 'Sconfitta Juve dura da accettare'

"Questa è dura da accettare. Impariamo e miglioriamo", è il commento di Tammy Abraham in una storia Instagram alla gara persa della Roma contro la Juventus per 1-0. Il centravanti inglese, dopo aver recuperato in extremis a causa di un problema alla caviglia rimediato in Nazionale, è stato protagonista di una buona partita, segnando la rete poi non convalidata, quando Orsato ha interrotto il gioco per assegnare il calcio di rigore. Il 9 giallorosso avrebbe voluto calciare dagli undici metri, ma alla fine a tirarlo è stato Veretout, sbagliando dal dischetto.