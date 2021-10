Mondiali 2022: Brasile in rimonta supera il Venezuela 3-1

Senza Neymar (squalificato), il Brasile ha ottenuto la sua nona vittoria in nove partite, battendo il Venezuela per 3-1 nell'undicesima giornata di qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2022.

Il numero 10 dell'attaccante del Psg è stato indossato da Lucas Paqueta. Altro assente di rilievo, Casemiro, rimasto in Spagna per un problema a un dente del giudizio, è stato sostituito da Fabinho, schierato al centro al fianco di Gerson.

La selecao ha provato subito a prendere in mano la partita, ma è stata sorpresa all'11' da Eric Ramirez su colpo di testa.

Quello che sembrava il gol del pareggio (un colpo di testa di Thiago Silva al 56') è sfumato per un fuorigioco. Ci ha pensato Marquinhos (71') a rimettere in gioco la partita. I suoi hanno aumentato il pressing fino a guadagnare un calcio di rigore messo a segno dall'attaccante del Flamengo Gabriel Barbosa (85'). Nei minuti di recupero Antony ha messo al sicuro il risultato con il terzo gol del Brasile.

La selecao viaggia a punteggio pieno nel girone con 27 punti, precedendo l'Argentina (19).