Mondiali 2022: Argentina di Messi fermata in Paraguay, è 0-0

L'Argentina di Messi non è riuscita a concretizzare il proprio dominio nella partita di qualificazione ai Mondiali del 2022 giocata contro il Paraguay, fermandosi sullo 0-0. Dopo nove partite l'Albiceleste resta seconda nel girone sudamericano, a 19 punti, dietro al Brasile (27), davanti a Ecuador e Uruguay (16) e Colombia (14). Per il Qatar si qualificheranno le prime quattro, con la quinta che disputerà una sfida con una squadra dell'Oceania.

"A volte questo sport dimostra che sei superiore ma il risultato non arriva", ha commentato dopo il pareggio il ct Lionel Scaloni. I suoi uomini hanno avuto un possesso palla che ha sfiorato il 70%, creando le migliori occasioni per andare a rete. Ma all'Argentina è mancata la precisione, quando non è stato il portiere Antony Silva a brillare, come quando ha fermato il tiro di Alejandro 'Papu' Gomez.

Messi non ha avuto chiare opportunità di portare l'Albiceleste in vantaggio, ma ha servito i suoi con buoni palloni come trequartista. Al capitano argentino però è mancata la vivacità, come quando è stato raggiunto da un difensore prima di riuscire a tirare (58'). Su punizione ha sfiorato il palo (25') e tirato fuori (56').