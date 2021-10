La fumata bianca è arrivata: Lorenzo Pellegrini ha firmato dopo pranzo il rinnovo di contratto fino al 2026 con la Roma e come voleva Mourinho tutto è stato chiuso prima della sosta per le nazionali che partirà lunedì. Nelle prossime ore l'annuncio del club giallorosso dopo che in giornata a Trigoria sono stati a colloquio con il Gm Pinto l'agente Pocetta, l'avvocato Ferro e il papà di Pellegrini.