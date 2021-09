Sarri: 'Con il Lokomotiv serve lo stesso carattere del derby'

Le polemiche sui fatti arbitrali nel derby "non mi interessano, i punti li abbiamo fatti. Altrimenti queste due società risolvono la loro stagione solo con due partite. Noi domani abbiamo una partita importante in Europa, non possiamo pensare al derby". Così l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri, alla vigilia della seconda giornata di Europa League contro la Lokomotiv Mosca.

"Giocare ad altissime motivazioni in una partita riesce a tutti, dopo il derby ora per noi ci sarà un test importante contro una squadra che quando l'ho affrontata con la Juventus avevamo sofferto in entrambi i match. Dobbiamo essere in grado di giocare con alte motivazioni anche domani con la Lokomotiv", prosegue Sarri. In vista del match contro il Bologna di domenica, alle 12:30, sottolinea: "È assurdo che la Lega ci abbia messo una partita di campionato a 61 ore da quella d'Europa. Una cosa fuori dal mondo".