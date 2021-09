Europa League: Napoli, Spalletti: 'Sfruttare meglio le occasioni'

"Ora dobbiamo dare continuità al gioco e migliorare ogni gara. Io sto bene se finisce la partita e abbiamo vinto, sono un po' contadino e quindi non sogno a lunga scadenza, penso a cosa posso raccogliere domani". Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti alla vigilia della sfida di Europa League contro lo Spartak Mosca.

Sugli aspetti da migliorare, Spalletti ha quindi sottolineato che "se pensiamo al match col Cagliari - ha detto - penso che le 5 sostituzioni hanno allungato la vita alla partita e per essere al sicuro oggi devi fare 3 gol, prima con due di vantaggio era difficile subire una rimonta, ora non sei al sicuro. Con il Cagliari ci sono capitate diverse occasioni che dovevamo sfruttare, ne abbiamo parlato".