Disastro Barcellona, Koeman rischia la panchina

Il tracollo in Champions del Barcellona a Lisbona, contro il Benfica, che ha vinto 3-0, mette a serio rischio il futuro di Ronald Koeman sulla panchina dei blaugrana.

Secondo quanto riporta Cope, il presidente del club catalano, Joan Laporta, prenderà una decisione domani. Nel corso di una riunione con il Direttivo del club valuterà la situazione ed eventualmente deciderà se esonerare l'allenatore olandese o concedergli altre chance. Il Barcellona attualmente è fermo a 0 punti dopo due partite nel proprio girone di Champions e anche nella Liga ha balbettato non poco. Non basta l'addio di Leo Messi per giustificare questo inizio fallimentare.