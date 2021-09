Serie A: Spezia-Milan, probabili formazioni

Spezia-Milan in campo sabato alle 15

"L'anno scorso è mancato tutto. Quest'anno dobbiamo fare il contrario. Dobbiamo avere le idee chiare e giocare con i ritmi giusti". Lo dice l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro lo Spezia, tornando alla partita della passata stagione, forse la peggiore disputata dalla squadra rossonera sconfitta per 2-0. E una delle variabili del match di domani è la dimensione del campo: "Non so le misure, ma quando giochi ti accorgi che il campo di La Spezia è un po' più piccolo. Sarà una gara di grande intensità, dovremo occupare bene gli spazi. Dovremo essere lucidi e veloci".

Le pacche sulle spalle consolano dalla sconfitta ma non portano punti. Per lo Spezia di Thiago Motta dopo la sconfitta amara contro la Juventus è tempo di misurarsi contro un'altra big del campionato, e la speranza di Maggiore e compagni è quello di muovere la classifica e non solo i complimenti per la buona prestazione. Al Picco arriva il Milan, con i liguri che devono fare i conti con una coperta corta in difesa e a centrocampo a causa di molti infortuni. Motta però non cerca alibi. "Per me non c'è nessun problema anche nelle condizioni in cui siamo e con la rosa a disposizione. Magari mi preoccuperei se giocassimo tre partite tutte le settimane" dice Motta, che domani al Picco si aspetta "il miglior Milan possibile: è una grande squadra con un grande allenatore, che sta dimostrando il suo valore già da inizio stagione. Sta a noi portare la partita dalla nostra parte, e approfittare di quelle che possono essere le debolezze e i momenti di difficoltà di una grande squadra come il Milan".