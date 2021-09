Ligue1: Psg, Messi infortunato salta match con Metz

Lionel Messi, infortunatosi al ginocchio sinistro, non potrà scendere in campo domani a Metz per la settima giornata della Ligue 1. Lo ha annunciato il Paris Saint-Germain.

Infortunatosi per "un colpo ricevuto al ginocchio sinistro", l'argentino ha effettuato oggi una risonanza magnetica che "ha confermato i segni di una contusione ossea", spiega il club nel proprio bollettino medico, precisando che "un aggiornamento sarà fatta tra 48 ore", dopo la partita in Lorena. Messi è uscito dal campo nell'ultimo quarto d'ora di gioco nella partita vinta contro il Lione (2-1) di domenica scorsa. La sua sostituzione con Achraf Hakimi aveva innescato un inizio di polemiche, perchè l'asso argentino non è era abituato a finire prima del tempo le sue partite.

Il quadro della settima giornata

Lilla Reims ore 19

Monaco St. Etienne

Montpellier Bordeaux

Nantes Brest

Rennes Clermont

Angers Marsiglia ore 21

Lens Strasburgo

Lione Troyes

Lorient Nizza

Metz Paris SG