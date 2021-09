Champions: Psg con i tre tenori solo pari a Bruges

Il 'piccolo' Bruges ferma il Psg del trio d'attacco delle meraviglie formato da Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappe' per la prima volta in campo insieme. Nel primo turno della fase a gironi della Champions nessuno dei tre assi della formazione francese va segno e l'unico gol dei transalpini è di Herrera. Mbappe è costretto a uscire all'inizio del primo tempo per infortunio. Al suo posto Icardi.