Champions, Pioli: 'Vogliamo scrivere la nostra storia'

"Non ci saranno partite facili in questo girone, le avversarie sono tutte competitive. Vogliamo scrivere la nostra storia in Champions, domani è una grande opportunità per noi. Grandissimo rispetto per il Liverpool, ma grande convinzione anche che possiamo fare bene": è la carica di Stefano Pioli alla vigilia del ritorno In Champions del Milan contro il Liverpool. E sarà esordio nel torneo anche per il tecnico rossonero che non sente pressione: "Prepariamo la partita nel miglior modo possibile. Sono un appassionato del calcio inglese, conosco bene il Liverpool e sappiamo cosa dobbiamo fare. Siamo arrivati in Champions grazie alle nostre idee e alle nostre energie, dobbiamo mantenere le nostre qualità".

Ibra ha infiammazione inutile rischiare - "Ibrahimovic? Sarebbe sceso in campo titolare. Dopo quattro mesi un'infiammazione può capitare, stava bene. Forse anche il campo di San Siro gli ha dato fastidio. Speravamo potesse recuperare ma è inutile prendere rischi": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Liverpool debutto in Champions League. "Abbiamo tante partite. Io penso ad un Milan con Zlatan, fanno parte del gioco queste improvvise defezioni. Siamo coperti. Dispiace soprattutto per lui ma lo rivedremo presto", spiega il tecnico.