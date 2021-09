Cagliari: Mazzarri in pole per il dopo Semplici

Il Cagliari si allena. Ma ancora senza allenatore. Dopo l'esonero di Leonardo Semplici, club rossoblu sempre più vicino a Walter Mazzarri. Nel frattempo è iniziato il countdown in vista della gara con la Lazio. E la squadra ha svolto la seduta di ripresa degli allenamenti seguita dal preparatore atletico Mauro Baldus. I calciatori maggiormente impiegati nell'ultimo match hanno svolto delle esercitazioni di scarico in palestra; per tutti gli altri sessione di lavoro aerobico in campo. Personalizzato per Godin, Pavoletti, Strootman e Walukiewicz.

La squadra però aspetta il nuovo trainer. Tra club e Mazzarri si starebbe trattando sui dettagli, dopo aver raggiunto un accordo di massima. L'ex mister del Napoli, che da giocatore aveva esordito in A proprio con la maglia del Cagliari contro l'Inter. 39 anni fa, potrebbe guidare domani il primo allenamento. Ma bisogna ancora aspettare la firma.