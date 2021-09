Atalanta, Gasperini: 'Villarreal sa cambiare faccia'

"Il Villarreal ha un grandissimo allenatore e sa giocare in tanti modi, sa cambiare faccia. Ha vinto l'Europa League e ha giocato alla grande anche col Chelsea in Supercoppa". Alla vigilia dell'esordio nel girone F di Champions League, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky dall'Estadio de la Ceramica: "Per noi affrontare questa manifestazione è un onore e il nostro obiettivo è limitare le altre squadre, misurandoci come sempre con grande umiltà - il suo pensiero -. Non è affatto un girone morbido, lo Young Boys ha già dati dispiaceri alle italiane. Bisogna fare punti su tutti i campi". Sulla partenza ad handicap in serie A, Gasperini si mostra ottimista: "Non c'è mancata la brillantezza, sabato scorso il risultato è stato dettato da episodi sui quali ci attendiamo risposte per sapere come comportarci in futuro. Dobbiamo prendere spunto dalle giornate non fortunate come quella contro la Fiorentina, sapendo che poter disputare la Champions per il terzo anno di fila è una fortuna e una grandissima motivazione". Infine, sull'avversario: "Conosciamo il valore del Villarreal e sappiamo quanto sia forte in casa - chiude il tecnico nerazzurro -. Abbiamo sempre lo stesso entusiasmo, il girone è difficile, c'è voglia di fare, di stare in campo e di imparare. L'esordio di Zagabria nel 2019 fu doloroso, ma da lì abbiamo fatto tanta strada e cose egregie nonostante qualche scoppola".