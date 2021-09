"Il progetto Superlega è vivo. I tre club che lo portano avanti stanno vincendo tutte le cause". Lo ha detto il presidente del Barcellona, Joan Laporta, al canale televisivo spagnolo Esport 3, facendo riferimento al club blaugrana, al Real Madrid e alla Juventus. "La Uefa - ha aggiunto - non può fermarlo, e la pressione sui club inglesi non ha sortito alcun effetto. È vero che si poteva presentare in modo migliore".