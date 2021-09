Barcellona assegna maglia numero 10, va ad Ansu Fati

Il Barcellona ha deciso di non 'ritirare' la maglia numero 10 e che quindi anche in questa stagione ci sarà chi la indosserà, ereditandola da Lionel Messi che ora gioca nel Psg. Così il club 'blaugrana' ha comunicato che sarà Ansu Fati, come a suo tempo Messi 'gioiello' del vivaio, a portare questo numero di maglia, per il quale era in concorrenza con Pedri e Coutinho. La scelta ala fine è caduta sul talento che è stato fermo nove mesi per l'infortunio a un ginocchio. La maglia n.10 del Barcellona è stata vestita da Messi fin dalla stagione 2008-'2009, culminata con la conquista della Champions League nella finale di Roma, e in precedenza era stata di altri fuoriclasse come Ronaldinho, Rivaldo e Romario. Il Barça ha anche diffuso le prime foto di Ansu Fati con il suo nuovo numero di maglia.