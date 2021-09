Azzurri, Bonucci: 'Ora ripartiamo da zero'

''Ora si riparte da zero anche se se nessuno potrà portarci via quello che abbiamo conquistato a luglio''. Così Leonardo Bonucci aspettando la sfida di domani sera al Franchi contro la Bulgaria, la prima delle tre valide per le qualificazioni mondiali che attendono entro mercoledì prossimo gli azzurri campioni d'Europa.''Ci avevano dati per spacciati in quella competizione, per molti l'Inghilterra era la super favorita poi però il campo ha dimostrato altro - ha evidenziato il capitano dell'Italia (quando non gioca Chiellini) - Siamo consapevoli di essere forti ma dobbiamo restare umili. Lo scorso anno sempre a Firenze trovammo delle difficoltà contro la Bosnia, potrebbe accadere anche con la Bulgaria, anche se sono sicuro che faremo una grande partita''.