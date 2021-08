Messias al Milan, visite mediche poi la firma

Junior Messias sta svolgendo le visite mediche col Milan, poi è atteso nella sede del club rossonero per firmare il contratto. Il trequartista brasiliano arriva al Miman dal Crotone in prestito oneroso a 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato tra 5 e 6 milioni di euro. Il summit di mercato tra i due club ha permesso l'accordo per il trasferimento di Messias, rinforzo necessario sulla trequarti dopo l'addio di Calhanoglu. (