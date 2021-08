Real Madrid e PSG riprendono a dialogare per Mbappé

La trattativa sembrava essersi arenata, poi l'improvvisa svolta e adesso il Real Madrid ha ricominciato a dialogare con il Paris Saint-Germain: l'argomento in questione è sempre Kylian Mbappé, pronto a lasciare il club francese più titolato per indossare la maglia della società più titolata del mondo. E' il sito di Marca a parlare di una ripresa del dialogo, con il clan dei 'Blancos' che manifesta anche un certo ottimismo per la positiva chiusura della vicenda. L'offerta del Real è sempre di 170 milioni, più 10 di bonus, ma non è escluso un rilancio da parte di Florentino Perez.