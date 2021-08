La coppa dell'Europeo a Museo Coverciano, record visitatori

Record di visitatori al Museo del calcio di Coverciano per vedere la Coppa vinta dalla squadra del ct Mancini a Wembley. A partire dalle dieci di questa mattina, all'ingresso si sono presentate numerose famiglie di visitatori da tutta Italia per ammirare il trofeo. "La coppa è bellissima". Gli occhi meravigliati sono quelli di un bambino di otto anni che, con la famiglia ha macinato chilometri per venire al Museo del Calcio, e vedere la coppa. E' stata la domenica delle famiglie al Museo del Calcio e sarà week-end azzurro anche da venerdì 3 a domenica 5 settembre dalle 10 alle 18 con la Coppa. In considerazione dell'affluenza odierna, una prenotazione garantirà l'accesso al Museo.