Fiorentina: Vlahovic, mai chiesto di andare via

''Non ho mai chiesto di andare via, nonostante le importanti offerte sia per me e per la società. Sono contento di essere rimasto, quest'anno faremo grandi cose, abbiamo un grandissimo allenatore''. Lo ha detto Dusan Vlahovic dopo la vittoria sul Torino e il primo gol in questo campionato. "Mi ha emozionato sentire la gente cantare il mio nome - ha detto l'attaccante viola - ma quel che più conta è aver conquistato i tre punti e aver fatto tutto quello che il tecnico ci ha chiesto, dobbiamo continuare su questa strada''. Soddisfazione nel clan viola come ha detto Vincenzo Italiano: ''Squadra strepitosa ma abbiamo ancora tanti margini di crescita''. Mentre il presidente Commisso è parso insoddisfatto dell'arbitraggio. Il tecnico del Torino Juric è amareggiato e arrabbiato: ''C'è veramente tanto da lavorare. La coperta è corta, la tiri da una parte e ti scopri dall'altra. Ieri il mio è stato un grido di disperazione - ha ribadito dopo lo sfogo su un mercato fin qui deludente - Arrivo dal basso, non ho la puzza sotto al naso però il Torino negli ultimi due anni ha preso 140 gol e si è salvato solo all'ultima giornata. Se prendi me come allenatore poi qualcosa devi fare. ora poi forse è anche tardi, ho fatto la mia analisi per cercare di essere e competitivi, siamo in ritardo ed è tutto molto difficile''.