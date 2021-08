Da Mbappè messaggi al Real: 'In Francia non è torneo più bello'

"Quello francese non e' il campionato migliore del mondo, ma come giocatore simbolo ho sempre sentito la responsabilita' di farlo crescere". Mentre i giornali spagnoli danno per certo che Kylian Mbappè abbia gia' deciso di andare al Real, l'asso del Psg e della nazionale francese strizza l'occhio alla Liga con un'intervista all'edizione spagnola di Esquire. Le sue parole, commenta l'Equipe, sono il segno della volonta' di andar via. "Qui in Francia la gente vuole solo che tu giochi e sorrida", aggiunge Mbappè, il cui contratto col Psg scade a giugno 2022.