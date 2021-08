Bundesliga: 3-2 al Colonia, prima vittoria del Bayern

Il Bayern Monaco ha colto la prima, sofferta, vittoria in campionato superando 3-2 il Colonia, nella seconda giornata della Bundesliga che vede solo il Wolfsburg (che oggi ha preso l'attaccante Luca Waldschmidt dal Benfica) a punteggio pieno. Dopo un primo tempo senza reti, il Bayern è passato al 5' con Lewandowski ed al 14' con Gnabry. Ma un minuto dopo Modeste ha accorciato ed al 17' Uth ha rimesso la partita in parità. La rete di Gnabry al 26' ha poi permesso al Bayern di prendere i tre punti. Nell'altro incontro odierno Hoffenheim e Union Berlino hanno pareggiato 2-2. In classifica Wolfsburg primo a 6 punti, seguito da Hoffenheim, Bayer Leverkusen, Bayern Monaco e Friburgo a 4.