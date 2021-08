Spalletti 'sfida Napoli bellissima, la più arrapante'

Quella di Napoli è una sfida bellissima con cui avrò le maggiori soddisfazioni della vita, è quella più arrapante". Lo ha detto il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, nella conferenza stampa alla vigilia della prima di campionato con il Venezia. "Ho trovato - ha detto - una piazza molto disponibile nei miei confronti e questo mi rende felice ma essere con me significa essere con il Napoli e io voglio tutte le responsabilità che ci sono con una squadra importante, poi quello che riusciremo a fare dipende da come riusciamo a mettere in ordine i nostri passi a cominciare da domani".