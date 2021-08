Serie A: Inter-Genoa 3-0 e Verona-Sassuolo 1-2 DIRETTA LIVE e FOTO

In campo Inter-Genoa 3-0 e Verona-Sassuolo 1-2 per la prima giornata del campionato di Serie A 2021-2022

I GOL

Verona-Sassuolo 1-2 Al 72' i padroni di casa accorciano le distanza su rigore con Zaccagni

Inter-Genoa 3-0 Al 74' Vidal cala il tris per i nerazzurri

Verona-Sassuolo 0-2 al 51' Djuricic raddoppia per il Sassuolo

Verona-Sassuolo Al 45+1 espulso Miguel Veloso (Verona) per doppia ammonizione

Verona-Sassuolo 0-1 Al 36' Raspadori porta in vantaggio gli ospiti con un bolide da fuori area

Inter-Genoa 2-0 al 14' Calhanoglu raddoppia per i nerazzurri con un tiro imprendibile dalla distanza



Inter-Genoa 1-0 Al 6' Skriniar porta in vantaggio i campioni d'Italia con un colpo di testa da calcio d'angolo nell'area piccola

Inzaghi fiducioso, le motivazioni ci sono - "La differenza la fanno le motivazioni di ciascuno di noi e di ognuno dei ragazzi. Non mi piace fare proclami ma le motivazioni ci sono e sono fiducioso per la partita e per la stagione": sono le parole dell'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, alla vigilia della partita contro il Genoa.

Ballardini, Inter forte e noi in costruzione- Esordio difficile contro i campioni d'Italia dell'Inter domani per il Genoa di Ballardini. Forse l'avversario più difficile per un Grifone ancora in piena costruzione come ha ammesso oggi l'allenatore Ballardini. "Non siamo ancora a posto. Ma certamente siamo seri, siamo motivati. Vogliamo fare una bella partita contro probabilmente i più forti del campionato - ha spiegato alla vigilia il tecnico ravennate -. L'impegno c'è, la voglia di fare benissimo c'è. Ma è chiaro che siamo ancora in costruzione". Tra squalificati - Behrami e Bani -, infortunati, come Cassata, e assenze dettate dal mercato, come quella del difensore Vasquez appena arrivato dal Messico e non ancora pronto, il Genoa sembra più un cantiere che una squadra già pronta. Nonostante tutto il 3-5-2 di Ballardini proverà a fermare i nerazzurri, anche se il tecnico è consapevole del valore degli avversari. "Troveremo una squadra forte, molto chiara in quello che fa durante la partita. Hanno cambiato due giocatori ma lo hanno fatto con due altrettanto bravi. Questa è l'Inter, squadra forte, compatta, con grande forza e con grande talento. Diciamo così: la solita Inter".

Inter, Oriali sollevato da incarico - Lele Oriali non fa piu' parte dell'Inter: il club comunica che, con decorrenza dalla data odierna, Oriali è stato sollevato dall'incarico di First Team Technical Manager. La società ringrazia il Dirigente per il lavoro svolto e augura il meglio per il prosieguo della sua attività professionale.

Lautaro, tutti uniti perche' Inter resti in alto - "L'anno scorso prima di iniziare il campionato sognavamo di finire cosi, alzando la coppa. Con tanto lavoro, con tanta umiltà, con tanti momenti di fatica, ma soprattutto con tanta responsabilità e voglia di vincere, lo abbiamo fatto", scrive il giocatore nerazzurro Lautaro Martinez su Instagram nel giorno di esordio dell'Inter contro il Genoa. "Oggi - aggiunge - inizia un nuovo campionato, oggi inizia un altro percorso dove tutti dobbiamo essere uniti, noi giocatori, lo staff, i tifosi e tutta la gente che lavora intorno a noi, per un solo obiettivo: far rimanere l'Inter sempre più in alto possibile".

Le probabili formazioni di Verona-Sassuolo



Verona (3-4-3): 1 Pandur, 27 Dawidowicz, 21 Gunter, 17 Ceccherini, 5 Faraoni, 61 Tameze, 4 Veloso, 8 Lazovic, 7 Barak, 9 Kalinic, 20 Zaccagni. (22 Berardi, 3 Amione, 15 Cetin, 23 Magnani, 16 Casale, 30 Frabotta, 78 Hongla, 24 Bessa, 14 Ilic, 19 Ruegg, 32 Ragusa, 99 Di Carmine). All.: Di Francesco.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Indisponibili: Montipò e Lasagna



Sassuolo (4-2-3-1): 47 Consigli; 22 Toljan, 21 Chiriches, 31 Ferrari, 6 Rogerio; 8 Lopez, 16 Frattesi; 23 Traorè, 10 Djuricic, 7 Boga; 9 Caputo (56 Pegolo, 24 Satalino, 5 Ayhan, 13 Peluso, 17 Muldur, 4 Magnanelli, 25 Berardi, 68 Bourabia, 18 Raspadori, 11 Haraslin, 91 Scamacca, 92 Defrel). All.: Dionisi

Squalificati: Kyriakoupolos.

Diffidati: nessuno.

Indisponibili: Obiang.



Arbitra Volpi di Arezzo.