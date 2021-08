Premier league: 'manita' City al Norwich, vince anche il Liverpool

Dopo tre partite di seguito senza segnare, il Manchester City ne fa cinque al neopromosso Norwich in una partita della seconda giornata di Premier League. Ad aprire le marcature è stata un'autorete del portiere dei 'canarini' Krul, poi è arrivato il raddoppio di Grealish, al primo gol con la maglia dei 'Citizens'. Nella ripresa si è concretizzata la 'manita' grazie ai centri di Laporte (che secondo alcuni media locali ora potrebbe essere messo sul mercato), Sterling e Mahrez. Il Liverpool ha invece battuto il Burnley per 2-0, con reti del solito Diogo Jota e di Firmino. Annullato un gol a Salah, dopo 'esame' al Var. Vittoria per 2-0 anche per l'Aston Villa sul Newcastle, mentre fra il Leeds del 'Loco' Bielsa e l'Everton di Rafa Benitez è finita 2-2.