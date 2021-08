Liga: Ancelotti, Benzema è un giocatore fantastico

"Karim Benzema è un calciatore fantastico, una parte fondamentale di questa squadra. Non lo scopro ora. Ma trovo che abbia più personalità, è più maturo. È un giocatore completo. È un piacere allenarlo, vederlo giocare". Sono le parole dell'allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, nella conferenza stampa alla vigilia del match di Liga col Levante, commentando il prolungamento del contratto al 2023 firmato dall'attaccante francese. "L'aspetto mentale è molto importante nel calcio di oggi, la capacità 'di avere abbastanza personalità' per poter giocare in una squadra come il Real. Ai miei tempi, 20 anni fa, se eri bravo tecnicamente, giocavi. Oggi, se non sei forte mentalmente, non riesci a mostrare tutte le tue qualità", ha sottolineato Ancelotti, parlando sempre dell'attaccante, che nella prima giornata ha fatto doppietta contro l'Alaves. I media madrileni insistono sui tentativi del club di strappare Kylian Mbappe al Psg, ma il tecnico non si è esposto sull'argomento, affermando che "questa squadra, così com'è, può giocare su tutti i fronti, è piena di stelle. Ma tutte sole, le stelle rimangono stelle. Se lavorano insieme, vincono titoli".