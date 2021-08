Tottenham iscrive Kane in lista Conference League

C'è un segnale che potrebbe far pensare che Harry Kane possa rimanere al Tottenham. Il club londinese, infatti, ha iscritto l'attaccante desideroso di trasferirsi altrove (il Manchester City è in pole) nella lista per la Conference League che comincia giovedì, quando gli Spurs se la vedranno con i portoghesi del Paços Ferreira.

Di Kane aveva parlato ieri l'allenatore del Tottenham, Nuno Espirito Santo, al termine del match vinto proprio contro il City. "Harry si è allenato, e la sua condizione sta migliorando - le parole del portoghese -. Quando sarà pronto, si unirà al gruppo e aiuterà la squadra. Harry Kane è uno dei migliori giocatori del mondo e siamo fortunati ad averlo con noi".