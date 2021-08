Sampdoria: D'Aversa in Coppa punta su Quagliarella

L'allenatore della Sampdoria Roberto D'Aversa scioglierà gli ultimi dubbi di formazione domani mattina dopo la rifinitura a Bogliasco quando renderà nota la lista dei convocati per la gara serale al Ferraris in Coppa Italia con l'Alessandria. Mancherà lo squalificato Adrien Silva e non ci sarà nemmeno Yoshida, che deve rientrare dopo gli impegni con la nazionale giapponese alle Olimpiadi.

Sicuro il modulo, che sarà 4-2-3-1, che D'Aversa ha sperimentato con buoni risultati in questo mese di preparazione.

In attacco il capitano Quagliarella mentre alle sue spalle nessun dubbio su Candreva e Gabbiadini, ma manca ancora un nome per completare il tris che giocherà in appoggio al capitano doriano.