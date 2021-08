Diego Costa torna in Brasile, firma per l'Atletico Mineiro

Diego Costa torna in patria e sceglie l'Atletico Mineiro. Il club di Belo Horizonte ha infatti annunciato l'arrivo dell'attaccante ex Atletico Madrid e Chelsea e attualmente svincolato, che ha firmato un contratto fino a dicembre del 2022.

Il giocatore, che ha anche la cittadinanza spagnola e a livello di nazionali ha fatto parte della 'Roja', arriverà in Brasile domani e intanto ha già girato un video in cui saluta i suoi nuovi tifosi. Nell'Atletico Mineiro Diego Costa farà coppia in avanti con un altro 'rimpatriato' eccellente, l'ex Porto Hulk.