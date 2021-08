E' morto Gerd Muller, 'der bomber' del Bayern Monaco

E' morto questa mattina, all'età di 75 anni, Gerd Muller, attaccante e simbolo del Bayern Monaco, che ne dà l'annuncio con un comunicato. Soprannominato 'der bomber' per la sua familiarità con la via delle rete, Muller aveva segnato 68 gol in 62 partite con la nazionale tedesca, con cui aveva vinto gli Europei nel 1972 e i Mondiali nel 1974, segnando in entrambe le finali. Con il Bayern aveva realizzato 566 reti in 607 partite ufficiali.