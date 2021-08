Messi al primo allenamento col Psg, senza il pallone

Lionel Messi ha fatto il suo esordio al centro di allenamento del Paris Saint-Germain per la sua prima sessione di allenamento con la nuova squadra, un evento che subito il club ha voluto condividere con un video sui social network. Il 34enne argentino, che altri non conosceva finora se non i campi e le palestre del Barcellona, è stato ripreso mentre faceva esercizi fisici, mentre il resto del gruppo giocava con la palla.

Ci vorrà un po' di tempo prima che Messi riesca a ritrovare la forma dopo le vacanze seguite al trionfo in Coppa America e le difficile giornate che hanno portato all'addio al club blaugrana e all'approdo a Parigi. "Dovrò fare un po' di preparazione fisica - ha detto l'argentino nella conferenza stampa di presentazione -. Spero che sia il prima possibile, ma non posso dare una data, ma spero che avvenga in fretta". Al Camp des Loges, il centro di allenamento del Psg, Messi ha potuto incontrare Kylian Mbappé, che finora non ha commentato pubblicamente l'arrivo della nuova stella.