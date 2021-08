Juventus: tra campo e palestra, si prepara per l'Atalanta

Doppia seduta di allenamento, tra campo e palestra, per la Juventus a due giorni dall'amichevole con l'Atalanta. Quella di sabato sera all'Allianz Stadium, per l'occasione riaperto ai tifosi, è la quarta amichevole estiva dei bianconeri, che si avvicinano al debutta stagionale ufficiale del 22 agosto contro l'Udinese.

Tattica protagonista in mattinata, con un focus sulle esercitazioni per reparto e di duello, con tanto di partitella finale. Domani, vigilia del match di sabato sera, è previsto un nuovo appuntamento per una seduta di lavoro mattutina.

In attesa di un nuovo incontro nel fine settimana con l'agente di Dybala, per proseguire i discorsi sul rinnovo del contratto dell'argentino, nella giornata di domani è previsto un incontro col Sassuolo per Locatelli. Resta calda la pista Pjanic, che potrebbe tornare a Torino anche nel caso arrivasse l'italiano fresco campione d'Europa. A fargli posto potrebbe essere Ramsey.