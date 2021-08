Spinazzola: 'Scriverò un libro sull'Europeo'

"Scriverò un libro solo dell'europeo, non della mia vita. Quello che ho vissuto personalmente, cercherò di far vedere quello che ho passato io e quello che abbiamo passato in quei giorni incredibili" lo ha detto Leonardo Spinazzola a Sky Sport a un mese dalla vittoria di Euro 2020 . Fondamentali sono state le figure di Mancini e Vialli. "Il mister è stato formidabile da subito, ci ha detto subito che potevamo vincere - ha spiegato l'esterno della Roma -. Ci ha trasmesso grande serenità e tranquillità, anche prima della finale. Gianluca è il saggio, una parola sempre al momento giusto. Poche parole, ma davano sempre un pensiero bello e profondo". Non manca una battuta sull'infortunio: "Sto lavorando tanto. Rivedo tanti risultati nel mio tendine, sono molto felice. Mezz'ora dopo l'incidente già pensavo al rientro".

Spinazzola poi conclude con una battuta sulle Olimpiadi appena concluse: "Sono stati 20 giorni incredibili, avevo i brividi per quello che avevamo passato noi. Sapevo cosa stessero pensando, cosa stessero provando dentro. Hanno fatto la storia, come noi".