Supercoppa: Chelsea contro tabù, Villarreal spera

Sarà il Windsor Park di Belfast a ospitare, domani sera, la finale di Supercoppa Uefa tra il Chelsea, campione d'Europa in carica, e il Villarreal, vincitore dell'Europa League. I Blues di Thomas Tuchel partono favoriti rispetto al "Sottomarino Giallo" guidato da Unai Emery ma la storia, numeri alla mano, è contraria alla formazione britannica. Il Chelsea, infatti, ha una striscia negativa aperta di tre finali consecutive di Supercoppa perse, le ultime due sempre dal dischetto.

Gli esperti di Sisal Matchpoint vedono la vittoria di Harvetz e compagni a 1,72 contro il 4,80 degli spagnoli mentre il pareggio è in quota a 3,60. Ancor più ampia la forbice per chi alzerà il trofeo tanto che il Chelsea è dato a 1,33 rispetto al 3,20 del Villarreal. La sfida, vista la posta in palio, si prevede molto tirata ecco perché l'Under, a 1,67, si fa preferire all'Over, in quota a 2,10. Un classico 2-0 per il Chelsea è dato a 7,75 mentre lo stesso risultato ma a favore del Sottomarino Giallo pagherebbe 28 volte la posta.