Tottenham: Kane disponibile contro il Manchester City

Il Manchester City è la sua destinazione ideale e intanto Harry Kane potrebbe trovarsi in campo ad affrontare la squadra di Pep Guardiola con il Tottenham nel primo turno di Premier League. "Tutti i giocatori che lavorano quotidianamente con la squadra sono un'opzione per noi", ha chiarito Nuno Espirito Santo, l'allenatore del Tottenham, rispondendo a chi gli domandava se per la sfida di domenica sarebbe stato disponibile il centravanti, che si è presentato con qualche giorno di ritardo agli allenamenti dopo le vacanze, come se volesse forzare la mano per essere ceduto.

"Dobbiamo parlare, dovrebbe succedere oggi - ha aggiunto l'allenatore -. Poi spero che risolveremo ogni situazione, questo è l'importante. Dobbiamo risolvere la situazione tutti insieme, tutti quelli coinvolti".