Parigi aspetta Messi, ore di attesa

Ore di attesa per il possibile sbarco di Lionel Messi a Parigi, dopo il clamoroso addio al Barcellona, ufficializzato nella conferenza stampa di ieri al Camp Nou.

Diversi tifosi sono all'aeroporto di Parigi Le Bourget nella speranza di salutare l'arrivo del sei volte pallone d'oro.

Secondo la stampa francese il Psg avrebbe proposto a Messi un contratto biennale da circa 40 milioni l'anno, con l'opzione per un terzo. Con la maglia blaugrana la 'pulce' ne incassava circa 70. Poi le difficoltà nel rinnovo e l'addio. "Avevo abbassato del 50% il mio stipendio - ha voluto chiarire il numero 10 in conferenza stampa - ma non è stato sufficiente. Qualcuno ha detto che è stata richiesto un altro taglio del 30% ma non è così. Come ha già detto il presidente Laporta, in quel momento per i motivi della Liga la cosa non è stata chiusa, non si poteva fare. Lui e il Barcellona hanno fatto il possibile".