Tifoso fa selfie con Maddison durante Community Shields

Un selfie con un tifoso nel bel mezzo di una partita. L'inedita scena si è verificata in Inghilterra durante la finale per il Community Shields, vinta alla fine 1-0 dal Leicester contro il Manchester City a Wembley. Al 57', mentre i suoi compagni di squadra si organizzavano per battere un calcio d'angolo, il centrocampista del Leicester James Maddison, un paio di metri oltre la linea di fondo, si è ritrovato accanto un tifoso che, scavalcata la recinzione, si è avvicinato a lui indisturbato, senza che nessuno steward intervenisse, ha tirato fuori lo smartphone e ha scattato un selfie assieme al calciatore, apparso per nulla turbato. L'episodio ha generato non pochi commenti ironici sui social, e anche nuove polemiche sulla sicurezza negli stadi, dopo i disordini avvenuti durante la finale di Euro 2020 fra Italia e Inghilterra, sempre a Wembley.