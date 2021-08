Lazio: scatta ritiro in Germania, c'è anche Correa

Comincia la seconda parte della preparazione della Lazio. La squadra biancoceleste questa mattina è volata verso Dortmund, da lì poi direzione Marienfeld per il ritiro tedesco dove la squadra si fermerà fino al 7 agosto. Si sono uniti al gruppo anche i nazionali freschi campioni d'Europa (Immobile e Acerbi). Presente anche Joaquin Correa, il quale ha chiesto la cessione, ma ha risposto presente dopo le vacanze per volare in Germania con il resto dei compagni.