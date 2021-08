Amichevoli: Nizza-Milan 1-1

È terminata l'amichevole Nizza-Milan, disputata in Francia all'Allianz Riviera. Il risultato finale è di 1-1. Entrambi i gol segnati nel secondo tempo. Vantaggio francese su rigore con Amine Gouiri, poi pareggio milanista firmato da Olivier Giroud. Il centravanti ex Chelsea, entrato da pochi minuti, ha subito timbrato il cartellino con un bel colpo di testa. In Costa Azzurra per la squadra di Stefano Pioli una partita utile per mettere ulteriori minuti nelle gambe, confrontandosi con avversari più forti dei precedenti.