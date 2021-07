Paris Saint-Germain senza Sergio Ramos in Supercoppa di Francia

Bisognerà aspettare per vedere il debutto di Sergio Ramos tra le fila del Paris Saint Germain, perchè il club ha ufficializzato che il difensore a causa di un infortunio al polpaccio non potrà partecipare domenica prossima al Champions Trophy. Il trofeo, l'equivalente della Supercoppa italiana, sarà conteso a Tel Aviv tra i campioni di Francia del Lille e i parigini che hanno vinto la coppa nazionale.

Lo spagnolo di 35 anni, fa sapere il club, è "in fase di graduale recupero a seguito di una lesione solare del polpaccio sinistro contratto in allenamento alla fine della scorsa settimana", e "il suo ritorno agli allenamenti è previsto tra una settimana". Domani, intanto, il Psg giocherà in amichevole con il Siviglia ed oltre a Ramos mancheranno tra le sue fila anche Kylian Mbappé, Neymar, Marco Verratti e Angel Di Maria, che sono ancora in vacanza o non hanno completato la loro preparazione dopo gli impegni con le nazionali. (ANSA).